Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского не хочет мира, потому что ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры. Включая также и демографическую катастрофу в стране. Об этом на I Международном форуме по безопасности заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Российский политик отметил, что пробуксовка российско-американской мирной инициативы происходит из-за полного отсутствия у режима Зеленского политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации.
Шойгу добавил, что одни объясняют это влиянием на Киев Британии, другие уверены, что на Украину давит «партия войны» Евросоюза. Однако следует брать в расчет и еще один фактор.
«Как только прекратятся боевые действия, киевскому режиму придется разбираться с последствиями его антироссийской авантюры», — подчеркнул секретарь Совбеза России.
Ранее член ОП РФ Владимир Рогов заявил, что Зеленский намерено оттягивает проведение мирных переговоров по Украине из-за личных мотивов. Он стремится зачистить политическое поле от потенциальных противников, а также удержаться у власти.
До этого глава МИД России Сергей Лавров отметил, что американцы не могут повлиять на позицию нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта. Бывший комик всё так же не идет на мир. США, вероятно, столкнулись с определенными трудностями, пытаясь решить этот вопрос.