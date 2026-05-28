В ЕС раскрыли, кто прислушался к предупреждению России об ударах по Киеву

На Украине остались все сотрудники европейских посольств, решение уйти из города приняли только миссии США. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в беседе с журналистами перед началом неформальной встречи руководителей МИД стран Евросоюза на Кипре.
«Все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», — заявила дипломат.
Как она уточнила, до дипведомств Европы дошло предупреждение России об ударах по Киеву. Они получили его совсем недавно.
Напомним, что после удара ВСУ по колледжу в Старобельске российская сторона приняла решение ответить на жестокость украинских боевиков. Начиная с 25 мая, войска РФ систематически уничтожают абсолютно все военные объекты на территории Киева. В связи с этим российский МИД передал сообщение всем зарубежным странам, что в украинской столице находиться небезопасно.