Новости Севастополя: число поврежденных при атаке ВСУ домов выросло до 45

Украинские войска нанесли комбинированный удар по Севастополю в ночь на среду. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что было сбито более 20 БПЛА, также город был атакован крылатыми ракетами Storm Shadow. Пострадали два человека — пожилой мужчина и женщина. Изначально сообщалось, что повреждены 30 жилых домов, магазин и более 40 автомобилей. Сейчас их количество выросло.
«На утро 28 мая зафиксированы повреждения квартир в 23 многоквартирных домах, а также повреждения в 22 частных домах. Специалисты фиксируют повреждения, составляют акты. Телефоны комиссий опубликованы в аккаунте правительства Севастополя. Всем пострадавшим окажем помощь», — сказал Развожаев.
Людей, у которых в результате атаки повреждено имущество, призвали обращаться в муниципальные комиссии. Их работа продолжается.