СК: белорусские следователи работают по каждому факту падения БПЛА

Ранее госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович сообщил, что попытки пересечения украинскими беспилотниками воздушной госграницы Беларуси фиксируются практически каждый день. За последнюю неделю их было 116, дежурные силы по ним применялись 59 раз.
Бычек отметил, что каждый случай падения БПЛА документируется.
«По каждому факту падения беспилотных летательных аппаратов выбывает следственно-оперативная группа, которая действует в соответствии с алгоритмом, документирует каждый факт и проводит проверку», — сказал он.
Следователи на полигоне в Борисовском районе отрабатывают на учении в четверг новые технологии, способы работы, средства, инструменты в зоне проведения условного конфликта.