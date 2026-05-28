Минобороны РФ сообщило об освобождении Нововасилевки в Харьковской области

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Нововасилевка в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что село было освобождено в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север».
«Установлен контроль над населенным пунктом Нововасилевка Харьковской области», — говорится в официальной сводке Минобороны.
27 мая российские военные освободили село Воздвижевка в Запорожской области, которое являлось одним из ключевых оборонительных узлов ВСУ.