Суд ДНР заочно приговорил американского наемника к 14 годам колонии

Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина США Остина Бишопа к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. Американец прибыл на Украину в марте 2024 года, заключил контракт с нацгвардией и воевал до ноября. За службу он получил вознаграждение около 900 тысяч рублей. Бишоп объявлен в международный розыск.