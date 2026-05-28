Суд ДНР заочно приговорил американского наемника к 14 годам колонии

Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина США Остина Бишопа к 14 годам колонии строгого режима за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. Американец прибыл на Украину в марте 2024 года, заключил контракт с нацгвардией и воевал до ноября. За службу он получил вознаграждение около 900 тысяч рублей. Бишоп объявлен в международный розыск.

Источник: Freepik

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении гражданина США Остина Ли Бишопа, 1992 года рождения. Как сообщает «Интерфакс», он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

С учетом позиции государственного обвинителя, Бишопу назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно.

В Генеральной прокуратуре России уточнили, что в марте 2024 года Бишоп прибыл на Украину, где вступил в интернациональный легион в качестве наемника. Он прошел подготовку, получил экипировку и вооружение, после чего участвовал в вооруженном конфликте.

Согласно данным надзорного ведомства, в апреле 2024 года американец заключил контракт и поступил на службу в 13-ю бригаду оперативного назначения нацгвардии Украины «Хартия». В ее составе до ноября 2024 года он принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

За время участия в конфликте наемник получил вознаграждение в размере около 900 тыс. рублей (в эквиваленте). Бишоп объявлен в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в Генпрокуратуре.

В Следственном комитете России заявили, что доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора в отношении Бишопа.

