Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Сирены в городе включили в 13:37. Опасность сохранялась около 40 минут.
«Отбой воздушной тревоги!» — написал он в МАКС.
Воздушную тревогу в городе отменяют только после соответствующего сигнала от военных: информация об этом звучит по телеканалам и радио.
В городе изменен порядок подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
Губернатор призвал горожан следить за сообщениями об отбое воздушной тревоги и не пренебрегать мерами безопасности.