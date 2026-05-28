️Фронтовая сводка на утро 28 мая 2026 года от WarGonzo

Ежедневная сводка от аналитического отдела проекта WarGonzo.

WarGonzo
Аналитический отдел проекта

Запорожский фронт

На Каменском направлении продолжаются тяжёлые бои. ВС РФ удерживают позиции в Приморском и Степногорске. (Рис. 1.1).

На Гуляйпольском направлении МО РФ сообщило об освобождении Воздвижевки. Выше по фронту. ВСУ пытаются остановить наступление ВС РФ в районе Новоалександровки и восточнее Ивановки, идут бои. (Рис. 1.2).

Донецкий фронт

На Красноармейском направлении ВС РФ продвигаются от Гришино в сторону Сергеевки. На Добропольском участке не стихают бои в районе Нового Донбасса, Белицкого и Кучерова Яра. (Рис. 2.1).

На Константиновском направлении ВС РФ усиливают давление на противника. Есть продвижение от Степановки до восточной части Долгой Балки. Сообщается о выходе войск РФ к Молочарке.

На Краснолиманском направлении ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Редкодуба и Дробышево. На Северском участке войска РФ атакуют в районе Рай-Александровки, продвигаются в районе Кривой Луки. (Рис. 2.2).

Харьковский фронт

На Купянском направлении ВС РФ продвигаются на окраинах Купянска-Узлового. В самом Купянске не стихают бои. (Рис. 3.1).

На Волчанском направлении войска РФ ведут бои в лесных массивах восточнее Избицкого. Продолжаются столкновения в районе Краичного и Охримовки. МО РФ сообщило об освобождении села Гранов, расположенного в 3 километрах от села Ветеринарное. (Рис. 3.2).

Сумской фронт

Штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются севернее Рясного в Краснопольском районе. Продолжаются бои в районе Юнаковки и Иволжанского. (Рис. 4).

