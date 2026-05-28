️Фронтовая сводка на утро 28 мая 2026 года от WarGonzo

Запорожский фронт
На Каменском направлении продолжаются тяжёлые бои. ВС РФ удерживают позиции в Приморском и Степногорске. (Рис. 1.1).
На Гуляйпольском направлении МО РФ сообщило об освобождении Воздвижевки. Выше по фронту. ВСУ пытаются остановить наступление ВС РФ в районе Новоалександровки и восточнее Ивановки, идут бои. (Рис. 1.2).
Донецкий фронт
На Красноармейском направлении ВС РФ продвигаются от Гришино в сторону Сергеевки. На Добропольском участке не стихают бои в районе Нового Донбасса, Белицкого и Кучерова Яра. (Рис. 2.1).
На Константиновском направлении ВС РФ усиливают давление на противника. Есть продвижение от Степановки до восточной части Долгой Балки. Сообщается о выходе войск РФ к Молочарке.
На Краснолиманском направлении ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Редкодуба и Дробышево. На Северском участке войска РФ атакуют в районе Рай-Александровки, продвигаются в районе Кривой Луки. (Рис. 2.2).
Харьковский фронт
На Купянском направлении ВС РФ продвигаются на окраинах Купянска-Узлового. В самом Купянске не стихают бои. (Рис. 3.1).
На Волчанском направлении войска РФ ведут бои в лесных массивах восточнее Избицкого. Продолжаются столкновения в районе Краичного и Охримовки. МО РФ сообщило об освобождении села Гранов, расположенного в 3 километрах от села Ветеринарное. (Рис. 3.2).
Сумской фронт
Штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются севернее Рясного в Краснопольском районе. Продолжаются бои в районе Юнаковки и Иволжанского. (Рис. 4).