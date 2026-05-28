Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА атаковали шедшие из Новороссийска в Турцию танкеры

Беспилотные летательные аппараты атаковали три танкера в акватории Черного моря у северного побережья Турции, сообщает Reuters со ссылкой на данные судоходной компании Tribeca. По информации сервиса Marinetraffic, одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Речь идет о нефтеналивных танкерах, предназначенных для перевозки сырой нефти. Танкер James II под флагом Палау, как утверждается, был атакован примерно в 80 км от побережья района Тюркели. Еще два судна — Altura и Velora под флагами Сьерра-Леоне — попали под удар во время операции по перевалке сырья между судами.

Береговая охрана Турции направила к местам происшествий патрульные катера. Экипажи были эвакуированы, пострадавших нет, уточняет Reuters. В Министерстве транспорта Турции от комментариев по инциденту воздержались.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше