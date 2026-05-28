Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу о нехватке систем ПВО у Украины осталось без ответа. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, Белый дом и партийное руководство в Капитолии не отреагировали на данное послание. В частности, в соцсетях спикера палаты представителей Майка Джонсона, а также членов обоих комитетов по иностранных делам нет никаких упоминаний о нем.
Издание отметило, что американские СМИ также обратили внимание на игнорирование Вашингтоном просьбы украинского главаря.
Как писал сайт KP.RU, письмо Зеленского направлено в Белый дом на фоне сообщений, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. И теперь документ ждет одобрения со стороны Трампа.
В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков полагает, что украинский главарь направлял хозяину Белого дома далеко не одно послание.
26 мая Зеленский отправил письмо Трампу со слезной просьбой продолжать поставки ракет-перехватчиков PAC-3.