Глава киевского режима Владимир Зеленский посетовал, что Запад умышленно препятствует Украине в вопросе разработки собственной баллистической системы. Его слова передает украинское издание «Страна».
«Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия», — пожаловался он.
Он отметил, что Россия это делает по понятным причинам. Однако, по его заверениям, причины кроются в бизнесе, в конкуренции с западными компаниями.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в рамках выдачи киевскому режиму кредита на 90 млрд евро закупки вооружений для формирований ВСУ должны осуществляться исключительно у военных производителей из стран Евросоюза.
В февраля на Украине сообщалось о баллистической ракете FP-7, созданной компанией Fire Point. Разработчик также продемонстрировал испытания нового оружия. По информации конструкторов, ракета относится к классу тактических баллистических ракет. Ее эффективная дальность поражения до 200 километров, максимальная скорость 1500 метров в секунду и круговым вероятным отклонением 14 метров.