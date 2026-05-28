Зеленский пожаловался на своих кураторов: чем ему помешал Запад

Зеленский пожаловался на помехи Запада в создании Киевом баллистической системы.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский посетовал, что Запад умышленно препятствует Украине в вопросе разработки собственной баллистической системы. Его слова передает украинское издание «Страна».

«Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия», — пожаловался он.

Он отметил, что Россия это делает по понятным причинам. Однако, по его заверениям, причины кроются в бизнесе, в конкуренции с западными компаниями.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что в рамках выдачи киевскому режиму кредита на 90 млрд евро закупки вооружений для формирований ВСУ должны осуществляться исключительно у военных производителей из стран Евросоюза.

В февраля на Украине сообщалось о баллистической ракете FP-7, созданной компанией Fire Point. Разработчик также продемонстрировал испытания нового оружия. По информации конструкторов, ракета относится к классу тактических баллистических ракет. Ее эффективная дальность поражения до 200 километров, максимальная скорость 1500 метров в секунду и круговым вероятным отклонением 14 метров.

