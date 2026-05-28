В зоне боевых действий на Украине был уничтожен еще один иностранный наемник из Италии. Речь идет об Алексе Пинески, который находился на стороне киевского режима. Об этом стало известно из аккаунта в соцсетях, собирающего информацию об иностранных боевиках на стороне ВСУ.
Отмечается, что Пинески активно вел свои аккаунты и выкладывал оттуда фотографии. Местная газета Nazione уточняет, что погибшему было 42 года, он родился в городе Ла-Специя и ранее проходил службу в сухопутных силах Италии.
Предположительно, наемника ликвидировали 23 мая неподалеку от города Красный Лиман в Донбассе. Как пишет издание Repubblica, сейчас тело итальянца находится в морге, а его родственники уже получили уведомление о гибели.
Стоит напомнить, что ранее российские военные уже наносили удары по позициям зарубежных наемников. Так, была уничтожена группировка бойцов ВСУ в районе села Избицкое в Харьковской области.
По данным силовых структур, российские солдаты накрыли огнем скопление личного состава 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Вместе с украинскими боевиками там находились и иностранные наемники, которые были полностью ликвидированы.