Вагенкнехт: ФРГ транжирит деньги на Украину

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Основательница партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт- за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт снова выступила с критикой в адрес правительства ФРГ за оказание помощи Украине и заявила, что боится развязывания войны с Россией.
«Мы транжирим миллиарды и новые миллиарды, чтобы подкупить господина Зеленского и его шайку», — отметила она, выступая на предвыборном митинге в Берлине, где в сентябре пройдут выборы в местную палату депутатов. Вагенкнехт назвала эти траты безумием. «Здесь деньги (на помощь Киеву — прим. ТАСС) не заканчиваются, а когда речь заходит о пенсиях, нам рассказывают, что тут нужно урезать», — сказала политик.
Основательница BSW отметила, что ее пугает риск войны с Россией. Она обратила внимание на то, что Киев, используя западные технологии, наносит удары по гражданским объектам на российской территории. «Каковы же последствия? Таковы, что однажды кто-нибудь в Кремле подумает, что сейчас нужно перенести войну и туда, где эти вооружения были произведены. А это здесь — у нас», — заявила Вагенкнехт.
По данным кабмина ФРГ, Германия предоставила Украине с 24 февраля 2022 года около €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи.