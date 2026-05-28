В Донецке при атаке дронов ВСУ повреждены трамваи и административные здания

ДОНЕЦК, 28 мая. /ТАСС/. Не менее пяти трамваев и два здания повреждены в депо в Куйбышевском районе Донецка ДНР в результате атаки дронов ВСУ прошлой ночью, сообщил журналистам представитель Следственного комитета РФ.
«В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате обстрела повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, не менее двух административных зданий на территории депо, а также не менее пяти трамваев на территории трамвайного депо», — сказал он.
Одна из сотрудниц трамвайного депо Валентина, которая была на работе во время атаки, отметила, что было не менее пяти прилетов, первые случились около 23:30 мск.