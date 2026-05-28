Китай заявил, что на Украине в последние дни усилились боевые действия

Пекин обеспокоен продолжающейся эскалацией, отметил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй.

ООН, 28 мая. /ТАСС/. Боестолкновения на Украине в последние дни усилились. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй.

«Китай осуждает любые атаки против ни в чем не повинных мирных жителей, — заявил дипломат. — По мере затягивания украинского кризиса ситуация на земле не демонстрирует признаков улучшения. Напротив, в последние дни конфликт усилился и привел к увеличению числа жертв среди гражданского населения, что вызывает глубокую тревогу».

По словам Сунь Лэя, Пекин обеспокоен продолжающейся эскалацией и выступает за скорейшее урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
