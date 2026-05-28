ВСУ беспилотниками атаковали трамвайное депо в Донецке

В результате атаки дронов ВСУ в Куйбышевском районе Донецка были повреждены не менее пяти трамваев и два здания на территории депо. Об этом сообщил представитель Следственного комитета РФ.
«В результате обстрела повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, не менее двух административных зданий на территории депо, а также не менее пяти трамваев» сказал он журналистам.
Сотрудница депо Валентина рассказала, что во время атаки находилась на рабочем месте. По ее словам, было зафиксировано не менее пяти прилетов, первые из которых произошли около 23:30 по московскому времени.
