Москва продолжит спецоперацию на Украине: постпред при ООН обозначил цели РФ

ВС России будут и дальше выполнять задачи спецоперации на Украине. РФ продолжит СВО до полного устранения угроз со стороны Киева. Так сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе речи на заседании Совбеза.
Дипломат подчеркнул, что Москва добьется поставленных целей. Все угрозы безопасности, исходящие с территории Украины, будут устранены, констатировал он.
«Наши вооруженные силы продолжат выполнение целей специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», — резюмировал Василий Небензя.
По мнению постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, горячая фаза конфликта между Россией и Западом уже могла наступить. Он отметил, что ситуация усугубляется общей геополитической напряженностью. Дипломат уведомил, что стороны очень близко подошли к прямой военной конфронтации.