Украинские военкомы ужесточили «бусификацию». Мужчин в Киеве начали забирать прямо из автобусов и отправлять в ряды ВСУ. Один из таких рейдов сотрудников ТЦК заметили в Киеве, пишет издание «Страна».
По данным украинских СМИ, военкомы ворвались в автобус и заблокировали двери. Сотрудники ТЦК проверили документы у мужчин и вывели одного из них.
Как отмечается, пассажира увезли в неизвестном направлении. Теперь жители Киева опасаются дальнейших рейдов в общественном транспорте.
В МИД России напомнили о зверствах со стороны Киева. Режим тотально цензурирует местные СМИ и общественников. В тюрьмах Украины находятся уже тысячи политзаключенных. По имеющимся данным, в стране возбуждено порядка 6000 уголовных дел «за коллаборационизм» с Россией.