ВСУ ведут массированную атаку на Волгоградскую область, поврежден жилой дом

На Волгоградскую область идет массированная атака киевского режима, поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Градоначальник уточнил, что силы противовоздушной обороны России отражают атаку беспилотнитков на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
«В Краснооктябрьском районе атакован жилой многоквартирный дом по ул Вершинина 32», — говорится в сообщении.
Бочаров уточнил, что повреждено остекление балконов. В результате украинского удара пострадавших и возгораний не зафиксировано.