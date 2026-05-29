«Идет работа северо-восточнее от Ильиновки и юго-западнее от Новодмитровки. По сути, уже видно, что мы готовим огневые мешки для украинских боевиков. И касаемо продвижения на данном направлении, то оно за истекшие сутки немного ускорилось», — сказал он.
Марочко: ВС РФ готовят огневые мешки для ВСУ под Константиновкой
ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, продвигаясь у Ильиновки и Новодмитровки под Константиновкой в ДНР, готовят огневые мешки для Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.