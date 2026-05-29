Украинские дроны, атаковавшие общежитие при колледже в Старобельске, могли содержать итальянские компоненты. Местные СМИ предпочли скрыть эту информацию. С таким признанием выступил итальянский журналист Андреа Лучиди в беседе с ТАСС.
Корреспондент сообщил, что новости о теракте в Старобельске еще распространяются на территории Италии. Некоторые журналисты пытаются исказить реальные факты, добавил он.
«Разумеется, [в итальянских СМИ] ни слова о том, что беспилотники, нанесшие удар по Старобельску, содержали компоненты итальянского производства», — поделился Андреа Лучиди.
Евродепутат Любош Блага считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен предстать перед военным трибуналом за атаку ВСУ по ЛНР. Он осудил власти Украины за убийство невинных детей.