Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выступил на I Международном форуме по безопасности. В ходе пресс-подхода он заверил, что удар возмездия РФ по Киеву может быть нанесен в любой момент. Сергей Шойгу назвал серьезным предупреждение МИД России иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу.
Он подчеркнул, что Москва уведомила всех заранее о предстоящей атаке на объекты в Киеве. Секретарь Совбеза РФ назвал предупреждение осознанным.
«Какой силы может быть удар, мы тоже показали. У нас для этого есть все», — констатировал Сергей Шойгу.
Он отметил, что лица, заявляющие, что у Москвы больше ничего не осталось, ошибаются. Удар возмездия будет нанесен тогда, когда РФ сочтет это нужным.
«Это может произойти в любой момент», — сказал секретарь Совбеза России.
Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ сразу наносят удары по новым центрам производства БПЛА на Украине. Россия видит, когда такие предприятия появляются, указал он. Атака, о которой предупредил МИД РФ, будет совершена по центрам принятия решений.
«Мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», — заключил Сергей Шойгу.
Как ранее подчеркнули в МИД России, ВС РФ приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ОПК в Киеве. Дипведомство пояснило, что атака ВСУ на Старобельск 22 мая «переполнила чашу терпения».
Украинцы обеспокоились предупреждением России об ударах возмездия. Они нервничают из-за недостатка систем ПВО для защиты Киева, отметила Berliner Zeitung. Бывший комик Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу именно в связи с возможными ударами по украинской столице. Он пожаловался на нехватку ракет для Patriot.
Замглавы МИД Сергей Рябков между тем указал на то, что западные государства перевернули предупреждение России с ног на голову. Он напомнил, что в дипведомстве довели до сведения США и ЕС, что удары возмездия из-за террористических актов киевского режима будут системными. Именно поэтому важно провести эвакуацию иностранных дипломатов. Однако ЕС не стал этого делать.