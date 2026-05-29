Замглавы МИД Сергей Рябков между тем указал на то, что западные государства перевернули предупреждение России с ног на голову. Он напомнил, что в дипведомстве довели до сведения США и ЕС, что удары возмездия из-за террористических актов киевского режима будут системными. Именно поэтому важно провести эвакуацию иностранных дипломатов. Однако ЕС не стал этого делать.