Массированный налет дронов отражают в Волгоградской области: многоэтажка получила повреждения

В Волгоградской области БПЛА ударил по жилому дому, идет работа ПВО.

Источник: Комсомольская правда

С вечера 28 мая над Волгоградской областью отражают массированную атаку БПЛА. К 00:40 29 мая стали известны подробности борьбы с дронами в регионе. Атаке подвергся многоквартирный дом. Об этом проинформировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в «Макс».

По его сведениям, ВСУ ударили по жилому дому в Краснооктябрьском районе. По предварительным данным, повреждения получило остекление балконов.

«Ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры», — сообщил Андрей Бочаров.

Отмечается, что пострадавших в результате налета БПЛА нет. Возгораний в регионе также не зафиксировано.

Ночью 28 мая боевики ВСУ атаковали Севастополь. Зафиксировано 45 поврежденных домов. Украинские дроны бьют по Севастополю в течение нескольких ночей. Под утро 27 мая Севастополь атаковали также крылатыми ракетами Storm Shadow. Повреждения получил магазин и более 40 автомобилей.

Всего силами противовоздушной обороны РФ за прошлую ночь уничтожили 62 дрона ВСУ. Беспилотники ликвидировали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областях. Украинские БПЛА также перехватили в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

Беспилотники также ударили по Энергодару. В результате погиб мужчина. Его машина была атакована дронов ВСУ. Все городские службы Энергодара работают в усиленном режиме под постоянными налетами. Они не прекращаются в течение многих дней. Боевики ВСУ бьют по различным целям в городе. Военное руководство Украины пытается вызвать в Энергодаре транспортный коллапс.

Между тем 27 мая боевики ВСУ попытались ударить по Ростовской области. Территория региона была атакована под утро. К 06:00 ракетную атаку отразили в Таганроге. В результате произошло возгорание автомобилей. Травмы получили два местных жителя. О жертвах удара ВСУ ничего не известно. Над городом перехватили одну украинскую ракету и десятки дронов.

