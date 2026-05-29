Стало известно, где прячутся спецслужбы Киева: в Херсоне рассказали подробности

На подконтрольной Киеву части Херсонской области исправительные учреждения используются для фильтрации и деятельности спецслужб. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо.
«По отдельным сообщениям, пенитенциарная система там используется в логике военного режима: для фильтрации и работы спецслужб», — сказал он в интервью ТАСС.
Сальдо уточнил, что заключенные содержатся без надлежащего контроля. По его словам, полной информации о ситуации в тюрьмах на правобережье Херсонской области в настоящее время нет.
Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ стали массово набирать в свои ряды заключенных. По словам пленного Романа Дубовика, харьковская тюрьма, где он отбывал пятилетний срок за кражу, практически опустела. Вербовщики забирали из колонии группами по 10−12 человек.