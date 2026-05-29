Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске семьям погибших участников СВО вручили государственные награды

Состоялась торжественная и трогательная церемония.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске состоялась торжественная и трогательная церемония передачи государственных наград семьям наших земляков, которые героически погибли, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции. К глубокому сожалению, эти мужчины уже не вернутся домой, но их подвиг навсегда останется в памяти народа.

Награды были вручены родственникам следующих героев: Виктор Деменков, Антон Лумпов, Виталий Мясников, Даниил Плотников, Дмитрий Убашеев. Все они были посмертно награждены орденами Мужества за проявленные отвагу и самоотверженность. Еще один иркутянин, Александр Егоров, был удостоен ордена Мужества и знака отличия ордена Святого Георгия IV степени. Его Георгиевский Крест также был передан родным.

Каждая из этих наград — это не просто знак отличия, а символ невероятной храбрости и преданности Родине. Эти мужчины защищали страну до последнего вздоха, и их подвиги навсегда останутся в сердцах тех, кто их знал, и в истории нашей страны.