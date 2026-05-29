«На харьковском направлении в Караичном группа военнослужащих 159-й отдельной мехбригады ВСУ была убита собственными “побратимами” при попытке бегства с занимаемых позиций», — сказал собеседник агентства.
В силовых структурах уточнили, что на фоне колоссальных потерь на данном участке фронта командование 159-й бригады ВСУ вынуждено формировать боевые группы из инструкторов. Их перебрасывают к линии боевого соприкосновения из учебных центров.
Заградотряды ВСУ орудуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.