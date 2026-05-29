В населенном пункте Караичное Харьковской области заградотряды ВСУ убили военных из 159-й отдельной мехбригады, которые попытались сбежать с позиций. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
«На харьковском направлении в Караичном группа военнослужащих 159-й отдельной мехбригады ВСУ была убита собственными “побратимами” при попытке бегства с занимаемых позиций», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в условиях острой нехватки личного состава 159-й бригада ВСУ формируется из инструкторов. Их перебрасывают на передовую прямо из учебных центров.
Накануне сообщалось, что там же, на харьковском направлении, в селе Гранов заградительные отряды Вооруженных сил Украины убили своих сослуживцев из артиллерийских орудий.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что заградотряды ВСУ расстреливают солдат, пытающихся сбежать с позиций в Константиновке. По его словам, украинских военных бросили в город, пытаясь удержать его любой ценой.