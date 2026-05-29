В селе Бударки Харьковской области украинские пограничники сожгли несколько некогда жилых домов, в которых могли быть тела иностранных наемников. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.
«На великобурлукском направлении украинские пограничники из 1-го погранотряда сожгли несколько некогда жилых домов в селе Бударки. Таким образом националисты зачастую уничтожают тела иностранных наемников», — сказал собеседник агентства.
Ранее вскрылись подробности судеб сотен пропавших без вести наёмников на Украине. Из сотен наемников, числившихся пропавшими на Украине, удалось найти живым лишь одного человека.
Накануне KP.RU сообщал, что иностранные наемники из западных стран в составе ВСУ почти полностью пропали с передовой.