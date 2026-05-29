Участник СВО Виктор Деменков из Иркутска удостоен ордена Мужества посмертно

IrkutskMedia, 29 мая. Погибший в зоне проведения специальной военной операции Виктор Деменков из Иркутска был награжден орденом Мужества. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Государственную награду мэр Иркутска Руслан Болотов передал семье военнослужащего. Об этом градоначальник сообщил в своём телеграм— канале (18+).
Ранее мама военнослужащего Светлана Деменкова рассказала корр. агентства историю о своём сыне, который ушел в зону проведения СВО и не вернулся. Материнская любовь — безгранична. Она способна согревать даже на расстоянии, вселять надежду и оставаться опорой, когда земля уходит из-под ног. Ничего нет страшнее для матери потери своего ребенка.