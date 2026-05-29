ВСУ ночью массированно атаковали Ростовскую область: сбито более 80 БПЛА

Украинские беспилотники попытались ударить по Ростовской области в ночь на 29 мая. Силами ПВО в регионе ликвидировано более 80 БПЛА. Жертв и пострадавших после массированной атаки нет. Так сообщил на канале в «Макс» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Так, ударам ВСУ подверглись девять районов региона. В их числе Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский и Шолоховский. Данные о разрушениях на земле будут уточнены, прокомментировал Юрий Слюсарь.
«В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА», — оповестил губернатор Ростовской области.
Налет дронов также отразили в Волгоградском регионе. Атаке подвергся многоквартирный дом. ВСУ ударили по жилому зданию в Краснооктябрьском районе. Обошлось без жертв.