Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ночью массированно атаковали Ростовскую область: сбито более 80 БПЛА

Слюсарь: более 80 БПЛА уничтожено над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники попытались ударить по Ростовской области в ночь на 29 мая. Силами ПВО в регионе ликвидировано более 80 БПЛА. Жертв и пострадавших после массированной атаки нет. Так сообщил на канале в «Макс» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Так, ударам ВСУ подверглись девять районов региона. В их числе Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский и Шолоховский. Данные о разрушениях на земле будут уточнены, прокомментировал Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА», — оповестил губернатор Ростовской области.

Налет дронов также отразили в Волгоградском регионе. Атаке подвергся многоквартирный дом. ВСУ ударили по жилому зданию в Краснооктябрьском районе. Обошлось без жертв.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше