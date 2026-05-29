В Волгограде повреждено остекление детского сада после атаки дрона ВСУ

Ночная атака беспилотников Вооруженных сил Украины повредила остекление в части помещений волгоградского детского сада № 357 в Краснооктябрьском районе. Об этом 29 мая сообщает мэрия Волгограда.
Городские власти уведомили, что осколки стекол оперативно убрали в помещениях детского дошкольного учреждения. Утром детский сад начал работу в обычном режиме. Комнаты, где пострадали окна, на время исключили из учебного процесса.
Всего в ночь на 29 мая российские средства противовоздушной обороны сбили 208 украинских беспилотников. В Минобороны РФ уточнили, что, помимо Волгоградской области, российские войска уничтожили дроны над Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Саратовской, Ярославской и Тверской областями. Кроме того, БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря. Атаку ВСУ вели в период с 20:00 до 07:00 по московскому времени.