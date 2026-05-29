Гвардии прапорщик из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 22 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 29 мая. 2 мая 2026 года в госпитале скончался гвардии прапорщик Владимир Харандаев, получивший тяжёлое ранение при выполнении боевой задачи в районе населённого пункта Гуляй Поле Пологовского района ДНР. Военнослужащий являлся оператором-сапёром отделения БПЛА.

Мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев в своем тг-канале (18+) рассказал, что Владимир Харандаев родился 4 октября 2003 года в деревне Кукунут и был самым младшим ребёнком в многодетной семье. До четвёртого класса учился в родной школе, а после смерти родителей вместе с братом и сестрой оказался под опекой старшей сестры Евгении в посёлке Бозой.

После окончания девяти классов Владимир поступил в Усть-Ордынский аграрный техникум, где получил специальность автомеханика. Срочную службу проходил в Уссурийске, после чего заключил контракт с Вооружёнными силами РФ. В зоне специальной военной операции находился с января 2023 года.

За время службы военнослужащий неоднократно получал ранения и был представлен к наградам. Известно, что Владимир Харандаев был награждён медалью «За отвагу». В разные периоды службы он выполнял задачи в танковых, штурмовых, эвакуационных и медицинских подразделениях, был снайпером, а позже стал оператором БПЛА.

Родные вспоминают Владимира как ответственного, справедливого и принципиального человека. Дома его ждала невеста — пара планировала сыграть свадьбу 6 июня 2026 года.

