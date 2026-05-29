Путин подписал закон о списании просроченных кредитов участникам СВО из Башкирии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина пояснила, что аналогичные меры уже принимались в 2024 году и помогли тысячам семей военнослужащих. Закон касается только тех долгов, по которым до 1 мая 2026 года вступило в силу судебное решение о взыскании, либо кредитор получил исполнительный лист, либо запущено исполнительное производство. Иными словами, речь идет о кредитных обязательствах, по которым уже есть судебные решения.