Путин подписал закон о списании просроченных кредитов участникам СВО из Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает участников специальной военной операции и их супруг от обязательств по просроченным кредитам. Мера поддержки распространяется на тех, кто заключит контракт с Минобороны РФ с 1 мая 2026 года. Документ официально опубликован.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Панькина пояснила, что аналогичные меры уже принимались в 2024 году и помогли тысячам семей военнослужащих. Закон касается только тех долгов, по которым до 1 мая 2026 года вступило в силу судебное решение о взыскании, либо кредитор получил исполнительный лист, либо запущено исполнительное производство. Иными словами, речь идет о кредитных обязательствах, по которым уже есть судебные решения.
Руководитель юридического штаба Ассоциации ветеранов СВО Башкирии Максим Волоцков добавил, что общая сумма задолженности не должна превышать 10 миллионов рублей. Списание производится не автоматически, а по заявлению, поданному в службу судебных приставов.
Напомним, в Башкирии для участников СВО и их семей действует более 50 мер поддержки, включая бесплатное обучение детей, санаторные путевки для всей семьи, налоговые льготы, бесплатные земельные участки и другие.