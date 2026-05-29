ВС РФ освободили Лесное, Новоподгородное, Караичное и Бударки

«С 23 по 29 мая в результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” установлен контроль над населенными пунктами Гранов, Нововасилевка Харьковской области, Запселье и Рясное Сумской области. За истекшие сутки освобождены населенные пункты Бударки и Караичное Харьковской области. <…> За истекшие сутки подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Новоподгородное Днепропетровской области. <…> В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск “Восток” освобождены населенные пункты Воздвижевка Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Лесное Днепропетровской области», — заявили в ведомстве.