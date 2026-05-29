Минобороны заявило об ответных ударах по авиабазам и объектам ВПК Украины

Российские войска в течение недели нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. Эти действия стали ответом на попытки Киева атаковать гражданские объекты в России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В ведомстве уточнили, что удары наносились в период с 23 по 29 мая.
«Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — сообщается в сводке.
В результате были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также использовавшиеся ВСУ объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Целями также стали военные авиабазы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников.