Победоносное наступление. Главное об освобождении ВС РФ четырех населенных пунктов

ТАСС собрал основное о ситуации.
Освобожденные территории
Это Бударки и Караичное в Харьковской области, а также Новоподгородное и Лесное в Днепропетровской области.
С 23 по 29 мая в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенными пунктами Гранов и Нововасилевка в Харьковской области, а также Запселье и Рясное в Сумской области.
Кроме того, за этот период в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождены населенные пункты Воздвижевка Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области.
Значимость освобождения Новоподгородного
Освобождение Новоподгородного в Днепропетровской области создает условия для продвижения всей группировки войск «Центр», заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Он отметил, что группировка «продолжает победоносное наступление».
Министр обороны поздравил военнослужащих 433-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Новоподгородное.
Белоусов отметил храбрость, самоотверженность и мужество при исполнении боевого долга военнослужащих полка.