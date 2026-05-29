В Татарстане объявлена ракетная опасность

Экстренные службы республики приведены в полную готовность.

Источник: Комсомольская правда

ГУ МЧС России по Татарстану объявило о введении режима «Ракетная опасность» на всей территории региона.

Жителям напоминают: порядок действий в случае ракетной угрозы аналогичен тому, что применяется при атаке беспилотников. Если вы находитесь в здании — спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом категорически запрещено.

Если вы на улице — необходимо немедленно зайти в ближайшее здание или подземный переход. Открытых пространств следует избегать. Если вы дома — займите помещение без окон, например ванную комнату или коридор с несущими стенами.

МЧС также просит жителей не публиковать в соцсетях и мессенджерах фото и видео с места событий. Все снятые материалы следует передавать правоохранительным органам.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.

Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий

Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
