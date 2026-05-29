В Татарстане объявлена ракетная опасность

ГУ МЧС России по Татарстану объявило о введении режима «Ракетная опасность» на всей территории региона.
Жителям напоминают: порядок действий в случае ракетной угрозы аналогичен тому, что применяется при атаке беспилотников. Если вы находитесь в здании — спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом категорически запрещено.
Если вы на улице — необходимо немедленно зайти в ближайшее здание или подземный переход. Открытых пространств следует избегать. Если вы дома — займите помещение без окон, например ванную комнату или коридор с несущими стенами.
МЧС также просит жителей не публиковать в соцсетях и мессенджерах фото и видео с места событий. Все снятые материалы следует передавать правоохранительным органам.
Единый номер вызова экстренных служб — 112.