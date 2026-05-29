В Самаре из-за ракетной опасности 29 мая остановлен общественный транспорт

Угроза объявлена в пятницу в 15:40.

Источник: Пресс-служба правительства Самарской области

Из-за угрозы ракетной атаки 29 мая в столице Самарской области остановлено движение транспорта. Сирены воздушной тревоги прозвучали в преддверии вечернего часа пик — примерно в 15:40. Это не учения, о которых объявлялось ранее, а реальный тревожный сигнал. О нём сообщили органы власти и система РСЧС.

В Самаре остановились автобусы, троллейбусы и трамваи. Работает только метрополитен. Вход в него свободный, поскольку подземка является укрытием в таких ситуациях. Иные возможные адреса убежищ найдёте по ссылке.

Детей в детсадах переместили в укрытия. Их родственникам рекомендовано следить за информацией в родительских чатах.

Напомним, публикация фото и видео с БПЛА и другой техникой неприятеля, а также последствия прилётов, если таковые случатся, строго запрещены. Ответственность — вплоть до уголовной.

«Сохраняйте спокойствие, доверяйте только официальным источникам информации. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы — 112», — призвал горожан мэр Иван Носков.

