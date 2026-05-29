В самарском аэропорту Курумоч ввели ограничения на фоне ракетной опасности

Временные ограничения ввели в самарском аэропорту Курумоч днем 29 мая, сообщает Росавиация. Это сделали на фоне ракетной опасности, которая объявлена в регионе.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в Росавиации.
В Самаре из-за ракетной опасности временно не работает наземный общественный транспорт. Пассажиры могут воспользоваться метро, а также спуститься в подземку для укрытия.
Из-за ракетной опасности в Самарской области включали сирены. Также для самарцев опубликовали памятку по плану действий в таких ситуациях.
