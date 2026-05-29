Глава Самары Носков: «Воспитанников детских садов переместили в укрытия»

В пятницу, 29 мая 2026 года, в Самаре из-за ракетной опасности воспитанников детских садов переместили в укрытия. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.
«Дети, которые сейчас находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Следите за информацией в родительском чате своего садика», — написал мэр.
Также в городе приостановили движение наземного общественного транспорта. При этом метро работает, вход в него для укрытия свободный. Носков попросил жителей сохранять спокойствие.
Из-за ракетной опасности в разных частях Самары включили сирены. Горожанам напомнили памятку по плану действий при такой угрозе.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше