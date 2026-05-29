В Челябинской области днем 29 мая объявили ракетную опасность

Жителям рекомендовали спуститься на нижние этажи зданий.

Источник: ИА «Первое областное»

Днем 29 мая на территории Челябинской области ввели режим «Ракетная опасность». Соответствующее сообщение появилось в официальных каналах правительства региона. Сигнал гражданской обороны означает угрозу воздушного нападения, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения.

Жителям, находящимся в зданиях, рекомендовали спуститься на нижний этаж, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться запрещено. Если спуститься невозможно, нужно закрыть окна и шторы, отойти от них и укрыться в помещении без остекления между несущими стенами — например, в санузле, коридоре или кладовой. Следует выключить газ и электроприборы, держать при себе телефон, документы и воду. Оставаться на месте до сигнала «Отбой».

На улице запрещено находиться на открытой местности. Необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Следует избегать окон, стеклянных витрин и рекламных конструкций. Если укрытия нет, нужно лечь на землю в низине или овраге, прикрыв голову руками. Водителям советуют покинуть транспорт и также найти убежище.

Категорически запрещено снимать на телефон работу средств противовоздушной обороны и беспилотники, подбирать или перемещать обломки, выходить из укрытия до отбоя, распространять непроверенную информацию. После снятия режима при обнаружении подозрительных предметов или обломков нужно звонить 112, осмотреть помещение на предмет повреждений и проверить близких.

Ответственные службы принимают все необходимые меры. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за оповещениями в официальных каналах. Единый номер экстренных служб — 112.

