️Фронтовая сводка на утро 29 мая 2026 года от WarGonzo

На Константиновском направлении продолжаются боестолкновения в районе Долгой Балки, севернее Ильиновки, а также в районе Новодмитровки и Молочарки. В Константиновке ВС РФ продвигаются к центру и занимают новые позиции в промзоне рядом с микрорайоном Спутник.