️Фронтовая сводка на утро 29 мая 2026 года от WarGonzo

Ежедневная сводка от аналитического отдела проекта WarGonzo.

WarGonzo
Аналитический отдел проекта

Запорожский фронт

На Каменском направлении об изменениях в ЛБС не сообщается. На Ореховском направлении ВС РФ отражают контратаки противника в районе Малых Щербаков. (Рис. 1.1).

На Гуляйпольском направлении после освобождения Воздвижевки ВС РФ продвигаются в сторону Любицкого. Выше по фронту продолжаются бои северо-западнее Александрограда. (Рис. 1.2).

Донецкий фронт

На Красноармейском направлении продолжаются бои за Мирное и Василевку. На Добропольском участке ВС РФ отражают контратаки противника в районе Белицкого, Дорожного и Нового Донбасса. (Рис. 2.1).

На Константиновском направлении продолжаются боестолкновения в районе Долгой Балки, севернее Ильиновки, а также в районе Новодмитровки и Молочарки. В Константиновке ВС РФ продвигаются к центру и занимают новые позиции в промзоне рядом с микрорайоном Спутник.

На Краснолиманском направлении войска РФ увеличивают контроль территорий на северных подступах к Красному Лиману в районе посёлка Ставки. На Северском участке идут бои у восточных окраин Рай-Александровки. Есть продвижение от Кривой Луки к Пискуновке. (Рис. 2.2).

Харьковский фронт

На Купянском направлении продолжаются бои в районе Купянска-Узлового и в самом Купянске. МО РФ сообщило об освобождении села Нововасилевка, расположенного севернее Купянска, к западу от Красного Первого. (Рис. 3.1).

На Волчанском направлении продолжаются бои в районе Охримовки. ВС РФ продвигаются в сторону Казачьей Лопани, занимают новые позиции в районе Шевченко и Гранова. (Рис. 3.2).

Сумской фронт

В Краснопольском районе ВС РФ продвигаются в западной части Новодмитровки. Продолжаются бои в районе Юнаковки. (Рис.4).

