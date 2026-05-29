Режим ракетной опасности в Челябинской области 29 мая: что известно?

На территории Челябинской области в 16:41 29 мая 2026 года ввели режим «Ракетная опасность».

Это сигнал гражданской обороны, который означает угрозу воздушного нападения: существует вероятность ударов ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения.

Жителям рекомендуется немедленно пройти в укрытия (подвал, паркинг, нижний этаж), а на улице — в ближайшее здание или подземный переход.

В связи с угрозой в целях обеспечения безопасности полётов Росавиация временно вводила ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Челябинска (Баландино). Позже стало известно, что эти ограничения сняты. Пассажирам советуют следить за статусом своих рейсов на официальном сайте аэропорта и проверять уведомления от авиакомпаний.

Категорически запрещено снимать работу ПВО или трогать обломки. Единый номер экстренных служб — 112.

Режим ракетной опасности отменили в 19:10 29 мая 2026 года.

Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше