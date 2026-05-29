В морском порту Темрюка потушили пожар, начавшийся после атаки БПЛА

Напомним, пожар начался из-за атаки БПЛА киевского режима.
«В тушении участвовали 47 человек и 14 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России», — отметили в Оперштабе.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Утром 29 мая Минобороны РФ сообщило, что дежурные силы ПВО сбили над регионами России 208 украинских БПЛА, в том числе над Краснодарским краем.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше