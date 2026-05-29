Путин объяснил свои слова о скором завершении СВО

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова пояснил, что когда он говорил о скором завершении специальной военной операции на Украине, то имел в виду обстановку на поле боя.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Что касается сроков, то, я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают, и поймут мой ответ: называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду», — сказал Владимир Путин.

«Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя, а там наши войска наступают по всем направлениям — ну, вы же видите, — каждый божий день», — пояснил он.

Вопрос о сроках завершения конфликта на Украине прозвучал на пресс-конференции Владимира Путина по итогам визита в Казахстан. Во время общения с журналистами 9 мая президент начал рассуждать о планах западных стран, которые, по его словам, рассчитывали на «сокрушительное поражение России».

«Пообещали помощь (Украине.— “Ъ”) и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос: а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, — мы хорошо знаем, — крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается», — говорил тогда Владимир Путин.