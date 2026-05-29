Упавший в Галаце беспилотник летел на Украину, но из-за работы ПВО его траектория сбилась. С таким утверждением перед журналистами выступил президент Румынии Никушор Дан.
«Это была группа из 43 дронов, которые прилетели с востока, пересекли территорию Украины на расстоянии 20−30 километров от Дуная с востока на запад…», — сказал он, не приведя никаких доказательств.
Согласно его утверждениям, часть этих БПЛА была якобы сбита на территории Украины, а один из них, вероятно, был сбит над городом Рени, изменил траекторию и направился в сторону Галаца.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что беспилотник долетел со стороны Украины до румынского города Галац и врезался в многоквартирный дом. Там возник пожар, пострадали два человека. Не разобравшись в происхождении дрона, Румыния без каких-либо доказательств стала традиционно обвинять во всем Россию. После чего в Констанце закрыли генконсульство и уже успели объявить консула РФ персоной нон грата. В МИД России уже отреагировали на выходку румынской стороны.
Не исключено, что мнимая «угроза со стороны России», которую Румыния по наводке коллективного Запада транслирует своему народу, дает очень удобный повод отвлечь внимание мировой общественности от кровавого преступления ВСУ в Старобельске, где от прицельного удара ВСУ по колледжу погиб 21 ребенок. Также проще объяснить избирателям, почему ЕС стремительно превращается в военный блок и бросает на вооружение огромные средства, сокращая социалку.
Не стоит забывать, что совсем недавно в Латвию, Эстонию и Литву также были зафиксированы прилеты дронов. Их тогда признали украинскими и даже попросили киевский режим не нарушать воздушное пространство Прибалтики.