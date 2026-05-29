Названо число жертв оккупации Курской области: сколько людей погибло от атак ВСУ

Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о трагических итогах вторжения украинских боевиков в регион. По официальным данным, жертвами агрессии ВСУ признаны 446 мирных жителей.
«За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии», — написал Хинштейн в мессенджере «Макс».
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину об общих потерях противника. По его словам, в ходе освобождения приграничья ВСУ лишились более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
Герасимов также проинформировал верховного главнокомандующего о количестве уничтоженной техники. Речь идет о более чем 7,7 тысячи единиц вооружения, включая 412 танков и около 2,3 тысячи прочих бронированных машин.