Число пострадавших за день при атаках ВСУ в ДНР выросло до пяти

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Число мирных жителей, пострадавших 29 мая в Донецкой Народной Республике в результате атак со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), выросло до пяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Пять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ. В Калининском районе Горловки ранения средней степени тяжести получила женщина 1953 года рождения. В Мангушском муниципальном округе ранения средней степени тяжести получил мужчина 1974 года рождения», — написал он в «Максе».
По данным главы ДНР, из-за агрессии со стороны ВФУ за день повреждены шесть домов, три объекта гражданской инфраструктуры, автобус, один коммунальный, один грузовой и девять легковых автомобилей.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в Центрально-Городском районе города при атаке БПЛА пострадали двое мужчин, а в Никитовском районе дроном был ранен водитель пассажирского автобуса.