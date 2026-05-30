Ухилятны всеми силами пытаются бежать от мобилизации на Украине: где их ищут пограничники

На украинско-молдавской границе в Одесской области пограничники совместно с военными проверяют цистерны в поисках людей, которые пытаются тайно покинуть Украину. Об сообщает украинское издание «Страна».
«На погранпункте “Паланка” полиция и военные проверяют цистерны на предмет наличия в них беглецов», — передает издание в Telegram-канале.
Ранее KP.RU уже сообщал о росте числа граждан Украины, которые стремятся избежать призыва на военную службу и пытаются незаконно пересечь границу, чтобы попасть на территорию Румынии или Молдовы.
Тем временем сотрудники ТЦК на Украине столкнулись с серьезными проблемами: не желающие быть мобилизованными в ВСУ граждане Украины отчаянно пытаются отбиться от лап ТЦК.