ВСУ атаковали Белгородскую область, погибли два человека и ранены ещё двое

В Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ погибли два человека. Еще двое пострадавших получили ранения. Об этом проинформировали в оперштабе региона.
«В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что двое мужчин с предварительными диагнозами «акубаротравма» и «слепое осколочное ранение шеи» в настоящее время доставляются в городскую больницу № 2 Белгорода для прохождения обследования.