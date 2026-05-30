ВСУ атаковали Белгородскую область, погибли два человека и ранены ещё двое

В поселке Октябрьский Белгородского округа украинский дрон атаковал автомобиль, погибли двое мирных жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области в результате атаки со стороны ВСУ погибли два человека. Еще двое пострадавших получили ранения. Об этом проинформировали в оперштабе региона.

«В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении оперштаба.

Уточняется, что двое мужчин с предварительными диагнозами «акубаротравма» и «слепое осколочное ранение шеи» в настоящее время доставляются в городскую больницу № 2 Белгорода для прохождения обследования.